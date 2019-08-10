ونشر أحمد حسن على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة له برفقة زوجته زينب وهما على ما يبدو في المطار وكتب عليها قائلا: “Bye Bye Egypt” فيما لم يوضح وجهته القادمة.
وما إن نشر حسن وزوجته الصورة حتى انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهجوم عليهما فالبعض اعتبرهما هاربين من أحكام وآخرون قالوا لهم: ”في ستين داهية“، وفريق ثالث قال: ”مصر هتنضف“.
وكان اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، أثارا موجة من السخط بين متابعيهم على موقع ”يوتيوب“ بعدما نشرا فيديو لمولودتهما وهي تبكي بحرقة.
وانتشرت قصتهما بكثافة وتصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام السابقة.
وذكر محامون وأعضاء بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أن عقوبتهما قد تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وهو ما يرجح هروبهما لهذا السبب.
كانت هذه تفاصيل خبر هربًا من العقوبة.. اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب يغادران مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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