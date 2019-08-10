عدن.. معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية يسقط بيد قوات الانتقالي الجنوبي

أكد مصدر عسكري لمراسل ”إرم نيوز“ في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فجر اليوم، سقوط معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية التابع لقوات الحكومة اليمنية والذي يقوده مهران قباطي، بيد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي تغريدة له على تويترفجر السبت، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، ”سقط اللواء الرابع حماية إرهابية وستسقط معسكرات الإرهاب واحدا تلو الآخر، علما أنا لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي لا زالت في ثكناتها لسنا بحاجة لها وخوفا على المدنيين..وقد وقع في الأسر عددا منهم وسيتم معاملتهم معاملة كريمة..والتوجيهات العليا بتأمين كل من يرمي سلاحه .“ على حد تعبيره.

وأكدت مصادر محلية سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي على المعسكر عقب اشتباكات عنيفة استمرت زهاء 4 ساعات وأسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى .

وأضافت أن أكثر من 32 قتيلا سقط في هذه الاشتباكات وعشرات الجرحى.

وأوضحت المصادر أن القوات الجنوبية غنمت الكثير من الأسلحة والذخائر في المعسكر، فيما تجري عمليات تطهير في محيطه.

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في غضون ذلك انتقلت الاشتباكات صوب معسكر بدر الذي يقوده عبدالله الصبيحي في مديرية خورمكسر، وتقول مصادر موالية لقوات الانتقالي الجنوبي إنه ”يأوي الكثير من عناصر حزب الإصلاح الإخواني“ على حد تعبيرها .

وأشارت المصادر إلى أن دبابات معسكر بدر أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين في أحياء خورمكسر والمعلا، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى مدنيين بينهم طفل.

ولم يتسن التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر رسمية.

وقالت المصادر إن اشتباكات أخرى وبمختلف أنواع الأسلحة تدور في هذه الأثناء في محيط منزل وزير الداخلية أحمد الميسري في مديرية المنصورة ويسمع دويها في كافة أرجاء عدن.