شاعر روسيا الأكبر ينظم قصائد من وحي القرآن

هذا الشاعر الشهير والفريد بعطائه في أكثر من مجال أدبي، كتب قصائد من وحي القرآن، وتمثل آياته واستلهم تعابيره بشكل عميق، على الرغم من أن القرآن الكريم وصل إليه مترجما إلى الروسية.
وما يمكن أن يقال في هذه المناسبة، أن بوشكين تحدث في نظمه عن القرآن ونبي الإسلام بحميمية ومحبة وتقدير، وصاغ، وهو الخبير باللغة المكتنزة، قصائد من وحي كلماته في محاولة لاكتشاف مجاهله والاقتراب أكثر من معانيه السامية.
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