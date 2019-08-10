أمطار غزيرة تُغرق شوارع الخرطوم وتشل الحركة

وأوضح مدير عام الهيئة، مالك عمر العبيد، في تصريح لوكالة "سونا" أن طاقما هندسيا وفنيا يبذل جهودا لشفط المياه من الأحواض الأرضية ومن محيط المحطة لانتشال المضخات.
وبين أن كل من مناطق جبرة، مربعات الصحافة، الامتداد، العشرة، النزهة، السوق المحلي وأجزاء من الكلاكلة، أبو آدم والازهري ستتأثر بتوقف المحطة.
وتوقع مدير عام الهيئة عودة إمداد المياه لوضعها المعتاد عقب شفط المياه واكتمال عملية الصيانة اللازمة للمضخات، معربا عن اعتذاره الشديد للمواطنين في المناطق المتأثره جراء المضايقات التي ستحدث لهم من نقص إمداد المياه.
الجمعة، هطول أمطار غزيرة استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة، وصفت بأنها الأقرب لأمطار وفيضانات العام 1988.
وتجاوزت كميات الأمطار في بعض الأحياء 100 ملم، وغمرت الأحياء المختلفة والشوارع الرئيسة وعطلت السير وأعاقت حركة المواطنيين.
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