العراق يغلق معبرا تجاريا هاما مع إيران من دون إبداء الأسباب

وقال مصدر بالشرطة المحلية إن رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، أصدر توجيهات، اليوم الجمعة، بإغلاق معبر "سومار- مندلي" الحدودي مع إيران، ونقل جميع موظفيه إلى معبر "المنذرية" الحدودي، لافتا إلى أن أسباب هذا القرار غير معروفة حتى الآن.
وتمر من منفذ "سومار" الحدودي بين العراق وإيران صادرات إيرانية إلى العراق بشكل يومي وبكميات كبيرة.
وكانت مصلحة الجمارك الإيرانية أعلنت، في مايو الماضي، تعليق عمليات تصدير السلع عبر منفذ "سومار" حتى إشعار آخر، عبر تعميم صادر عن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية لجميع الجمارك التنفيذية، منع فيه إرسال أي سلع تصديرية إلى منفذ "سومار"، وذلك استجابة لخطاب رسمي وجهته منظمة جمارك محافظة كرمانشاه، في 19 مايو.
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