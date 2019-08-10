وأوضحت الوكالة أن المقذوفتين أطلقتا من مدينة هامهنغ الواقعة شمال شرقي البلاد، مضيفة أن العسكريين الكوريين الجنوبيين يتابعون تطورات الأوضاع عن كثب.
ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل أخرى.
ووردت سابقا تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية أطلقت، في 6 أغسطس، صاروخين تكتيكيين موجهين من نوع جديد تحت إشراف زعيم الدولة، كيم جونغ أون. وقطع الصاروخان قرابة 450 كلم وأصابا هدفيهما في بحر اليابان.
وفي أعقاب التجربة، أعلن كيم جونغ أون أن إطلاق الصاروخين جاء بمثابة "تحذير" إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، على خلفية بدء تدريبات عسكرية مشتركة بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام: كوريا الشمالية تطلق مقذوفتين مجهولتين باتجاه بحر اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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