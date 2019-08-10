حميدتي: مصلحتنا في وحدة البلد ولا نريد أي خميرة عكننة..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشاد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بترابط القوات النظامية، وقال: نحن الآن في منعطف خطير جداً وفي مرحلة تحول ولولا ترابط وتكاتف القوات النظامية (لتفرتق) السودان، وأضاف: لا نريد أي خميرة عكننة. وباهى (دقلو) لدى مخاطبته فعاليات تخريج دورة المهام الخاصة لقوات الدعم السريع أمس، بمعسكر الشهيد حمودة، وقال: العزة بالجيش ولن يحترمك الآخرون إذا لم تكن قوياً، وجدد تأكيداته بأن قوات الدعم السريع (خرجت من رحم القوات المسلحة وجزء منها وداعمة لها).

وأضاف حميدتي أن همهم أن لا ينتكس السودان، وقال: مصلحتنا في وحدة بلدنا ولا نريد فرقة وشتاتاً ولا خميرة عكننة، وعبر عن تمنياته في أن يكون الاتفاق الذي تم مؤخراً بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير صادقاً من أجل الوطن ـ

وهنأ نائب رئيس (العسكري) الشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنى أن تخرج البلاد من أزماتها أشد منعة وتكاتفاً، وعبر عن سعادته بزيارة معسكر التدريب، وتعهّد بالاستمرار في تدريب وتأهيل كافة القوات النظامية من أجل السودان، وأكد استمرارهم في التدريب والتأهيل المشترك بين كل القوات النظامية.

وعبر (دقلو) عن شكره لرئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول محمد عثمان الحسين، مشيراً إلى أن التدريب تم في ظروف وصفها بالحرجة، كما عبر عن شكره لكافة الوحدات بالقوات المسلحة.