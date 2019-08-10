النيابة تحقق مع مساعد الرئيس السابق نافع على نافع…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شَرَعت نيابة الخرطوم شمال أمس، في إجراءات التحري والتحقيق مع مُساعد الرئيس السابق، نافع علي نافع، القيادي بحزب المؤتمر الوطني، على خلفية دعوى جنائية قُيِّدت في مُواجهته وآخرين بشأن انقلاب يونيو 1989م، وتُهمة تَقويض النظام الدستوري.

وقالت مصادر مطلعة امس، بأنّ نافع خُضع للتحقيق في الثامنة صباح أمس بنيابة الخرطوم شمال وسط إجراءات أمنيةٍ مُشدّدةٍ، بعد حُضُوره من سجن كوبر الذي أودع فيه منذ 11 أبريل الماضي.

ودَوّنت نيابة الخرطوم شمال بلاغاً ضد الرئيس السابق عمر البشير ومُعاونيه، بتُهمة تَقويض النظام الدستوري، عبر تدبير الانقلاب العسكري في 1989م. وقدمت هيئة من كبار المحامين على رأسهم الراحل علي محمود حسنين، ومعز حضرة وآخرون، دعوى للنائب العام ضد تنظيم الجبهة الإسلامية القومية بتُهمة الانقلاب على الشرعية وتَقويض النظام الدستوري وحلّ مُؤسّسات ونقابات الدولة في 1989م.