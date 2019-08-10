سياسي كويتي بارز يحذر قطر وسلطنة عمان والأردن من “مؤامرة” خطيرة تُحاك ضدهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، ما وصفه بـ”الشحن المجنون في دول الخليج” بعضها مع بعض دليل على تحضير المنطقة لموجة من الاحتراب الداخلي.

وشدد “الدويلة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أن هذا الأمر سيؤدي لتدمير المنظومة الخليجية وتمهيد لتمدد اسرائيل في جزيرة العرب بعد موجة من الفوضى الداخلية. وحذر السياسي الكويتي من مؤامرات تحاك ضد دول خليجية بقوله:”وللاسف هذا اليمن يتم تمزيقه وأصبحت أخشى على الكويت وقطر وعمان والاردن من مؤامرات الله يستر منها”

وتشهد منطقة الخليج مؤخرا تطورات غير مسبوقة وتوتر غير معهود بين دول مجلس التعاون، بدأ بصعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لسدة الحكم وتحالفه مع محمد بن زايد حتى تم الغدر بقطر وإعلان الحصار الجائر، فضلا عن حرب اليمن ودعم كل طغاة المنطقة من السيسي إلى حفتر .

كما ثبت بالأدلة تورط الإمارات في دس خلايا تجسس بسلطنة عمان لزعزعة استقرارها وقلب نظام الحكم بها، وتم القبض على إحدى هذه الخلايا وتحاكم أمام محاكم السلطنة.