(53 )مليون جنيه دعم من الزكاة بالنيل الأبيض للشرائح الضعيفة

الخليج 365 :

كشف أمين زكاة ولاية النيل الأبيض المكلف، نجم الدين أحمد عبدالرحمن، عن تقديم الديوان دعماً للشرائح الضعيفة بمناسبة عيد الفداء هذا العام بمبلغ 53.241.000 جنيه، منها عدد 9.441 كرتونة سلة غذائية للأسر الفقيرة و3 آلاف جوال ذرة كدعم عيني.

وأوضح نجم الدين، أن الديوان قدم في محور الدعم النقدي زكاة دعمومات للقطاعات بالولاية لعلاج الحالات العاجلة بمبلغ 2.071.100 جنيه، بجانب تقديم الدعم اللازم لأكثر من 250 من أئمة المساجد مبلغ 514.000 جنيه، وتقديم أربعة آلاف ومائة جوال ذرة لكفالة الأيتام بالنيل الأبيض،

فضلاً عن تقديم دعم للأضاحي للنزلاء بسجن كوستي بمبلغ 195.000 جنيه، ومائة ألف جنيه معايدة للمرضى بمستشفيي كوستي وربك.

وعبر أمين الزكاة المكلف بالنيل الأبيض، عن شكره وتقديره لكل المكلفين الذين أخرجوا زكاتهم طيبة بها أنفسهم وأسهموا في إدخال البسمة والفرحة على المحتاجين خلال عيد الأضحى المبارك هذا العام.