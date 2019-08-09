عاجل.. العربية: انفجارات واشتباكات عنيفة في خور مكسر وسط عدن

أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل لها عن انفجارات واشتباكات عنيفة في خور مكسر وسط عدن.

كانت قد قتل اليوم الجمعة، ستة مدنيين وأصيب 12 شخصا على الأقل في اشتباكات مستمرة لليوم الثالث في عدن كبرى مدن الجنوب اليمني، بين القوات الموالية للحكومة والانفصاليين الجنوبيين، وفقا لفرانس برس.

وأكد مصدر أمني، وفقاً لـ "رويترز" أن قذيفة هاون سقطت على منزل في حي دار سعد في المدينة، ما أدى إلى مقتل أربعة أفراد من أسرة واحدة، وإصابة ستة آخرين.