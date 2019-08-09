صديق يوسف: الحرية والتغيير تنازلت بشأن صلاحيات المجلس السيادي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، القيادي بقوى الحرية والتغيير صديق يوسف، إن “الحرية والتغيير” تنازلت بشأن صلاحيات المجلس السيادي، ونوه إلى أن الوثيقة الدستورية أبقت على المراسيم التي أصدرها المجلس العسكري، وأكد أنه يمكن إلغاء هذه المراسيم بواسطة المجلس التشريعي.

وأوضح يوسف أن “الشيوعي” لن يغلق أبوابه خلال الفترة الانتقالية، بل سيناضل من أجل تنفيذ البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع “الحرية والتغيير”، وأكد أن الشارع سيظل حارساً لتنفيذ البرنامج الإصلاحي. وكشف يوسف عن حرق (٢٠٠) خيمة خلال فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، فضلاً عن ممتلكات أخرى، وشدد على ضرورة تعويض المتضررين، فيما أعلن جمع (٣) مليارات جنيه من الشعب السوداني لعلاج مصابي ثورة ديسمبر.