العفو العام عن عقار وعرمان وقيادات اخرى بالشعبية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أمس، قراراً بالعفو العام عن رئيس الحركة الشعبية- شمال مالك عقار ونائبه ياسر عرمان. وعلمت (الصيحة) أن القرار شمل العفو العام عن قياديين آخرين بالحركة الشعبية.

وفي السياق أطلقت السُّلطات المُختصة مساء الأربعاء، سراح النائب الأول الأسبق للرئيس السابق الفريق أول بكري حسن صالح بعد اعتقاله بتُهمة المُشاركة في مُحاولة انقلابية.

وقالت مصادر موثوقة، أنّه صدر قرارٌ بالإفراج عن عددٍ من قيادات الحركة الإسلامية والمُؤتمر الوطني أمس الخميس، من بينهم أمين حسن عمر، سيّد الخطيب، كمال عبد اللطيف وطارق حمزة. ولم تُوضح السلطات أسباب اعتقال القيادات أو الإفراج عنهم.