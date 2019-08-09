خبير إقتصادي يدعو لتنفيذ حوافز المغتربين

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الخليج 365 :
دعا الخبير الاقتصادي، كمال عيسى، يوم الجمعة، الجهات المختصة لتنفيذ حزمة حوافز المغتربين التي أجيزت من قبل مجلس الوزراء السابق وعلى رأسها إعفاء الرسوم الجمركية والرسم الموحد والتأمين الطبي لأسرهم.
وطالب عيسى بحسب وكالة السودان للأنباء، جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج بالمتابعة اللصيقة لتنفيذ هذه الحوافز بأعجل ما يكون لاستقطاب تحويلات ومدخرات هذه الشريحة والتي تربو على أكثر من ستة مليارات دولار سنوياً، مشيراً للمساهمات المقدرة التي ظل يقدمها الجهاز للمغتربين والتي تتمثل في ربطهم وتعزيز صلتهم بالوطن مع توظيف مدخراتهم
وخبراتهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالبلاد أسوة بالدول الأخرى.
وذكر عيسى في حديثه أن التحولات السياسية التي تشهدها البلاد تستوجب الاستفادة العلمية والاقتصادية من هذه الشريحة المهمة، خاصة أن الحكومة الانتقالية حسب الوثيقة الدستورية تتبنى سياسة خارجية متوازنة مع كافة الدول بما فيها دول الاغتراب للسودانيين، وذلك لتحقيق المصالح الوطنية العليا مع تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس من الاستقلالية
والمصالح المشتركة، بما يحفظ سيادة البلاد وسلامة أراضيها
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