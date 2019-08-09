تحديد موعد مباراة الخرطوم أمام ممثل جيبوتي

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الخليج 365 :
حطّت بعثة الخرطوم الوطني الرحال في جيبوتي قادمةً من أوغندا لأداء مباراته في بطولة الكنفدرالية.
وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ الخرطوم سيواجه أرتا الجيبوتي في الثانية ظهرًا من يوم الأحد القادم.
وقال المدير الفني للخرطوم الوطني خالد هيدان في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّه يخطط لخطف بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة من المنافسة، مشيرًا إلى أنّ الاستعدادات للمباراة جرت بشكل طيّب.
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