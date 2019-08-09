لجنة حصر الشركات الحكومية تستعجل تشكيل مفوضية مكافحة الفساد

الخليج 365 : دعت لجنة مراجعة وحصر الشركات الحكومية، إلي ضرورة تشكيل المفوضية القومية لمكافحة الفساد بأسرع وقت لتقوم بتنفيذ توصيات اللجنة.

وقال مولانا محمد أحمد الغالي رئيس اللجنة مدير الإدارة القانونية بمجلس الوزراء في تصريح لـ(smc) أنهُ سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة الشركات المخالفة للقانون التي وردت في تقرير اللجنة، مشيراً إلي أنهُ تم تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة وتنفيذ التوصيات.

الجدير بالذكر أن اللجنة كانت قد أوصت بتصفية بعض الشركات الحكومية ودعم الشركات التي تعمل بصورة طبيعية وتقوم بدورها علي أكمل وجه. المادة السابقة (53 )مليون جنيه دعم من الزكاة بالنيل الأبيض للشرائح الضعيفة المقالة القادمة تحديد موعد مباراة الخرطوم أمام ممثل جيبوتي

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