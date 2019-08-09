فرنسا ترد على ترامب: باريس لا تحتاج إلى إذن من أحد للإدلاء بموقفها بشأن إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إن باريس ليست بحاجة لإذن من أحد للإدلاء بموقفها بشأن إيران.

وشدد الوزير الفرنسي على أن باريس ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران الموقع في العام 2015.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال أمس الخميس، إنه ليس من حق أي زعيم دولة أن يحاور إيران “نيابة” عن الولايات المتحدة، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. روسيا اليوم

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