مطالبة بإقالة الإدارة الجديدة لمستشفى الخرطوم للأورام

التاريخ: 09-أغسطس-2019
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طالبت لجنة أطباء السودان المركزية، بإقالة الإدارة الجديدة لمستشفى الخرطوم للأورام (الذرة سابقاً) وتحقيق مجانية العلاج الكيميائي والتشخيص، وتمسكت في الوقت ذاته بضرورة حماية المرضى وتهيئة بيئة العمل ومراقبة الاشعاع وتهيئة البيئة للمرضى والمرافقين.
وطالبت اللجنة في بيان بحسب صحيفة الجريدة ، بإرجاع المفصولين تعسفياً بالمستشفى واعادة المتعاونين الذين تم الاستغناء عنهم وايجاد فرص لتعيينهم، على ان تعالمهم نقابة المستشفى كبقية طاقم المستشفى، فيما يتعلق بالتدابير الاجتماعية لمجابهة الغلاء، ومثلت لذلك بتوفير خراف الاضحية وصرف جميع الرواتب والحوافز والمتأخرات.
وشددت اللجنة على اهمية التعويض عن اصابات العمل السابقة والمتوقعة، وتمسكت بمجانية العلاج للموظفين والعاملين بالمستشفى.
وفي سياق متصل أشار البيان الممهور بتوقيع العاملين بالمستشفى، الى ان حراك العاملين بدأه الممرضون منذ نوفمبر الماضي وتوسع ليشمل الأطباء والصيادلة وأطباء وتقنيي المختبر واختصاصيي الاشعة والكوادر الصحية الأخرى بسبب تردي الاوضاع بالمستشفى وانتشار الاصابات بين العاملين، خاصة الممرضين نتيجة التعامل المباشر مع العلاج الكيميائي، ونوه البيان الى ان تحضير العلاج الكيميائي ليس من اختصاص الممرضين.
وانتقد البيان عدم التزام ادارة المستشفى بتحقيق وعودها تجاه المطالب المشروعة والضرورية التي أقرت بمشروعيتها في وقت سابق (طبقاً للبيان).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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