تأثر (2) مليون و(975) ألف مشترك بقطوعات الكهرباء خلال (3) أيام

كشف العاملون في قطاع الكهرباء عن تأثر 2 مليون و975 ألف مشترك بقطوعات الكهرباء خلال 3 أيام فقط.

وأقر العاملون في بيان مشترك بحسب صحيفة الجريدة، بتأثر قطاعات واسعة من المواطنين خلال ايام 29 و30و31 يوليو الماضي، من قطوعات الكهرباء.

وأعلن البيان تأثر 250 خطاً، وأن المتأثرين في اليوم الاول بلغوا مليون و250 ألف مشترك، فيما بلغ عدد المتأثرين في اليوم الثاني مليون و165 مشتركاً في 233 خطاً، بالإضافة الى تأثر 56 ألف مشترك في اليوم الثالث.

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ونوه العاملون الى وجود عجز في التوليد، حيث بلغت جملة التوليد المتاح في اليوم الاول 1976 ميقاواطاً وفي اليوم الثاني 2060 مقاواطاً، وفي اليوم الثالث 2161 مقاواطاً.

وأشار البيان الى عدم توفر قطع الغيار (الإسبيرات) لبعض المحطات الكبيرة (بحري وقري)، ولفتوا الى ان بعض الوحدات الحرارية الكبيرة المؤثرة تحتاج إلى زمن مقدر في عمليات الصيانة والاصلاح.

وفي السياق كشفت المتابعات عن وجود مشكلة في الوقود، وقالت مصادر إن أزمة الوقود تسببت في عجز التوليد الحراري، ونبهت الى تحويل 28% من الوقود المخصص لتوليد محطة ام دباكر بمدينة كوستي للمصفاة لتغطية العجز في المحروقات البترولية (جازولين، بنزين)، وأضافت أن المحطة تعمل بطاقتها الدنيا بسبب عجز يقدر بـ 102 ميقاواط من الإنتاج الكلي للمحطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)