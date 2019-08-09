احتجاج موظفين ببنك الادخار على قرارات نقل تعسفية لمشاركين في العصيان

نفذ موظفون ببنك الادخار والتنمية الاجتماعية بالخرطوم أمس، وقفة سلمية امام مبنى البنك احتجاجاً على اصدار ادارة البنك قرارات نقل لموظفين واداريين شاركوا في العصيان المدني في يونيو الماضي، ووصف الموظفون تلك القرارات بالتعسفية.

Advertisements

وطالب المشاركون في الوقفة بإقالة المدير العام للبنك.

وكان نائب مدير ادارة الموارد البشرية بالبنك قد رفع تقريراً للمدير العام حول المشاركين في العصيان المدني بحسب صحيفة الجريدة، وقلل التقرير من نسبة المشاركين في العصيان، وذكر أنها لا تتجاوز (6%) لعدد (87) موظفاً، واعتبرها نسبة لا تذكر مقابل عدد العاملين البالغ (1384)، إلا أن التقرير استدرك قائلاً (رغم ذلك تحتاج منا الى وقفة لمعالجة الخلل).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)