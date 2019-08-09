التاريخ: 09-أغسطس-2019
2 مشاهدة
نفذ معاشيون بالشرطة وقفة سلمية أمام مقر ادارة فوائد ما بعد الخدمة بالخرطوم، امس، احتجاجاً على عدم تسليمهم مستحقاتهم، وأغلقوا الشارع الشمالي للساحة الخضراء بشرق المطار.
وقال المعاشي محمد ازرق بحسب (الجريدة) إن المعاشيين الذين نفذوا الوقفة والبالغ عددهم (250) معاشياً من رتبة مساعد فما دون أحيلوا للتقاعد منذ العام 2010م، دون ان يستلموا حقوقهم، وأضاف أن مدير ادارة فوائد ما بعد الخدمة وعدهم بتسليمهم مستحقاتهم قبل عيد الاضحى، ولفت الى منعهم من دخول ادارة فوائد ما بعد الخدمة يوم أمس، رغم وعد مدير الادارة بتسليمهم المستحقات.
ونوه أزرق الى ان المعاشيين كانوا يتوقعون استلام حقوقهم أمس باعتباره آخر يوم للعمل وبعده ستدخل عطلة العيد.
وردد المحتجون في الوقفة شعارات تطالب بتطهير الشرطة من رموز النظام السابق، ودعوا المجلس العسكري بحل مشكلتهم وإعطاءهم حقوقهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية لمعاشيي الشرطة رفضاً لعدم تسليمهم مستحقاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.