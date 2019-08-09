وقفة احتجاجية لمعاشيي الشرطة رفضاً لعدم تسليمهم مستحقاتهم

نفذ معاشيون بالشرطة وقفة سلمية أمام مقر ادارة فوائد ما بعد الخدمة بالخرطوم، امس، احتجاجاً على عدم تسليمهم مستحقاتهم، وأغلقوا الشارع الشمالي للساحة الخضراء بشرق المطار.

وقال المعاشي محمد ازرق بحسب (الجريدة) إن المعاشيين الذين نفذوا الوقفة والبالغ عددهم (250) معاشياً من رتبة مساعد فما دون أحيلوا للتقاعد منذ العام 2010م، دون ان يستلموا حقوقهم، وأضاف أن مدير ادارة فوائد ما بعد الخدمة وعدهم بتسليمهم مستحقاتهم قبل عيد الاضحى، ولفت الى منعهم من دخول ادارة فوائد ما بعد الخدمة يوم أمس، رغم وعد مدير الادارة بتسليمهم المستحقات.

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ونوه أزرق الى ان المعاشيين كانوا يتوقعون استلام حقوقهم أمس باعتباره آخر يوم للعمل وبعده ستدخل عطلة العيد.

وردد المحتجون في الوقفة شعارات تطالب بتطهير الشرطة من رموز النظام السابق، ودعوا المجلس العسكري بحل مشكلتهم وإعطاءهم حقوقهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)