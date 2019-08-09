لجنة حصر الشركات الحكومية تستعجل تشكيل مفوضية مكافحة الفساد

دعت لجنة مراجعة وحصر الشركات الحكومية، إلي ضرورة تشكيل المفوضية القومية لمكافحة الفساد بأسرع وقت لتقوم بتنفيذ توصيات اللجنة.

وقال مولانا محمد أحمد الغالي رئيس اللجنة مدير الإدارة القانونية بمجلس الوزراء في تصريح بحسب (smc) أنهُ سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة الشركات المخالفة للقانون التي وردت في تقرير اللجنة، مشيراً إلي أنهُ تم تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة وتنفيذ التوصيات.

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الجدير بالذكر أن اللجنة كانت قد أوصت بتصفية بعض الشركات الحكومية ودعم الشركات التي تعمل بصورة طبيعية وتقوم بدورها علي أكمل وجه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)