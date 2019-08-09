قوي التغيير ترتب للقاء الحلو وعبد الواحد عقب تشكيل الحكومة

التاريخ: 09-أغسطس-2019
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كشفت قوي إعلان الحرية والتغيير عن ترتيبات لعقد لقاءات مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور عقب تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال وجدي صالح القيادي بالحرية والتغيير في تصريح وفق (smc) أنهم قادرون علي معالجة قضايا السلام مع الحركات المسلحة، مبيناً أن مطالبهم هي نفس مطالب الثورة التي تحققت بالتوقيع علي الوثيقة الدستورية، مشيراً إلي أن الوثيقة تضمنت المبادئ العامة وليست التفاصيل.
وأوضح صالح أن الإتفاق علي الإعلان الدستوري يؤسس لنظام حكم برلماني يختلف عن الأنظمة السابقة حيث أوكلت فيه السلطة التنفيذية وإدارة الدولة لمجلس الوزراء
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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