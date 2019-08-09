الخرطوم تشكل غرف مركزية ومحلية لطوارئ المياه خلال عطلة العيد

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة مديرها العام وغرف بالمحليات والمكاتب الفرعية لمقابلة طوارئ المياه خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وقال المهندس مالك عمر العبيد مدير الهيئة حسب (smc) ان الهيئة وضعت خطة تشغيلية محكمة للمحطات النيلية والآبار الجوفية تحسباً لأي طوارئ خلال العطلة، موضحاً أن الخطة تعمل على تغذية المحطات بالكهرباء وتزويد المولدات الإحتياطية بالجازولين تحسباً لإنقطاع التيار الكهربائي عن المحطات والآبار، مشيراً إلى تكوين غرف لمتابعة حركة التناكر للتدخل السريع حال حدوث نقص في أي منطقة.

ودعا العبيد المواطنين إلى التواصل مع غرف الطوارئ عبر رقم البلاغات المركزي 3131 الذي يعمل على مدار الساعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)