بالفيديو : ميسي يفوز بأجمل هدف في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اختيار هدف نجم برشلونة ليونيل ميسي في مرمى ليفربول الإنجليزي أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2018-2019.

وغرد الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على تويتر باختيار هدف ميسي الأجمل، كما غرد بمقطع فيديو للهدف الذي سجله بملعب “كامب نو” وعلق “ميسي ملك الركلات الحرة”.

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يُذكر أن المباراة التي سجل فيها ميسي هدفه انتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا، لكن ليفربول حقق المستحيل وفاز إيابا بملعب أنفيلد برباعية نظيفة ليتأهل للنهائي ويتوج باللقب على حساب مواطنه توتنهام.

واختير هدف ميسي من بين عشرة رشحت للقب الأجمل منها هدف غريمه رونالدو بمرمى مانشستر يونايتد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)