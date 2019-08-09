بالفيديو : روبرتو كارلوس يكرر هدفه التاريخي بفرنسا عام 1997

أشعل نجم المنتخب البرازيلي السابق لكرة القدم روبرتو كارلوس (46 عاما)، مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ذكّر فيه جماهير السامبا بالهدف التاريخي الذي سجله بمرمى المنتخب الفرنسي عام 1997 بتصويبة “لولبية” رائعة من ركلة حرة مباشرة.

ونشر كارلوس مقطع الفيديو الجديد على حسابه الرسمي بإنستغرام، وهو يصوب كرة ثابتة بمهارة كبيرة على مرمى يحرسه فيتور باهيا حارس مرمى برشلونة السابق، الذي سكنت الكرة “اللولبية” مرماه وهو ينظر إليها، كما فعل نظيره الفرنسي بارتيز عام 1997 تماما.

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وسجل مقطع الفيديو الجديد تفاعلا كبيرا على كل مواقع التواصل وحقق نحو مليون ونصف المليون مشاهدة، وكان في مقدمة المعلقين عليه نجوم المنتخب البرازيلي وعلى رأسهم مارسيلو الذي كان أول من علق عليه.

وبحسب الجزيرة نت تسبب الهدف الجديد لكارلوس الذي اشتهر بتصويباته الصاروخية وخاصة من الركلات الحرة، في انتشار مقطع الفيديو القديم لهدفه بمرمى الديوك بمباراة افتتاح البطولة الودية التي سبقت مونديال 1998 بفرنسا وانتهت بالتعادل 1-1، وانهالت الإشادات بالموهبة الفائقة للنجم السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)