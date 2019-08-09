لجنة مُشتركة بين “العسكري” و”الحرية والتغيير” للترتيب لاحتفال الاتفاق النهائي

التاريخ: 09-أغسطس-2019
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أعلن القيادي بقِوى الحُرية والتّغيير أحمد ربيع سيد أحمد، عن تكوين لجنة مُشتركة مع المجلس العسكري الانتقالي، للترتيب والتنسيق للاحتفال النهائي الذي سيحضرهُ ضيوفٌ إقليميون ودوليون، بصورة تُجَسِّد مَلحمة الثورة السودانية.
وقال ربيع حسب الصيحة نت يوم (الخميس)، إنّ الاتّفاق يُعد خطوة أولى للحكومة المدنية لتحقيق السلام ومُعالجة معاش الناس، وأضاف بأنّ “الحُرية والتّغيير” شرعت في زيارات الى الولايات للتبشير بالاتّفاق الذي تمّ توقيعه مع “العسكري”، وأوضح أنّ توجيه الدعوات الرسمية للضيوف من الخارج لحُضُور الاحتفال أُوكلت لوزارة الخارجية، وأشار لمُواصلة الاجتماعات بين “الحُرية” و”العَسكري” لإحكام التنسيق والخُرُوج باحتفالية تُليق بِمَكانة السُّودان وأهله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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