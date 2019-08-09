دقلو : لولا ترابط القوات النظامية لـ”تفرتق” السودان

أشاد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قائد قوات “الدعم السريع”، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بترابط القوات النظامية، ونبه إلى أن البلاد تمر الآن بمنعطف خطير ومرحلة تحول ولولا ترابط وتكاتف القوات النظامية “لتفرتق” السودان، وأضاف “لا نريد أي خميرة عكننة”.

وجدّد دقلو لدى مخاطبته فعاليات تخريج دورة المهام الخاصة لقوات “الدعم السريع” يوم الخميس، بمعسكر الشهيد حمودة، تأكيداته بأن قواته “خرجت من رحم القوات المسلحة وجزء منها وداعمة لها”. وتابع بالقول “العزة بالجيش ولن يحترمك الآخرون إذا لم تكن قوياً”.

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وقال نائب رئيس العسكري بحسب الشروق , إن همهم أن لا ينتكس السودان، ومصلحتنا في وحدة بلدنا ولا نريد فرقة وشتاتاً ولا خميرة عكننة، وعبّر عن أمله في أن يكون الاتفاق الذي تم مؤخراً بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير صادقاً من أجل الوطن.

وهنأ دقلو الشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنى أن تخرج البلاد من أزماتها أشد منعة وتكاتفاً، وعبّر عن سعادته بزيارة معسكر التدريب، وتعهّد بالاستمرار في تدريب وتأهيل كافة القوات النظامية من أجل السودان، وأكد استمرارهم في التدريب والتأهيل المشترك بين كل القوات النظامية.

وعبّر نائب رئيس المجلس العسكري، عن شكره لرئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول محمد عثمان الحسين، مشيراً إلى أن التدريب تم في ظروف وصفها بالحرجة، كما عبّر عن شكره لكافة الوحدات بالقوات المسلحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)