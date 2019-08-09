قوى التغيير : المؤتمر الوطني يُخطط لإحداث خطيرة بينها انقلاب جديد خلال عيد الأضحى

التاريخ: 09-أغسطس-2019
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كشف مصدر بقوى التغيير عن مخطط خطير يسعى تنفيذه مجموعة من أنصار النظام المخلوع خلال اجازة عيد الأضحى بينها اغتيالات تستهدف قادة سياسيين في السودان .
وقال القيادي بالحرية والتغيير عن حزب البعث محمد ضياء الدين بحسب ”الإنتباهة” أمس، إن جهات – لم يسمها- أبلغت السلطات المختصة عن معلومات مؤكدة بأن بقايا النظام البائد تخطط لفوضى خلال عطلة العيد واغتيالات يعقبها انقلاب على السلطة التي بدورها شرعت في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتأمين البلاد خلال العطلة.
وأوضح ضياء الدين أن الأمر أثار تحفظهم بغية قطع الطريق على تنفيذ المخطط الخطير – حد قوله – وقطع بأن ما أثاره من معلومات حول المخطط أمر جدي ومؤكد، وليس من باب المزح. وأضاف: “لا أستطيع كشف تفاصيل أكثر من ذلك لكن الأمر خطير للغاية ويجب الانتباه له”.
الخرؤطوم (أخبار الخليج 365)
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