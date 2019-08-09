ترقب لإعلان اعفاء وتعيين رئيس قضاء ونائب عام بينهما امراة قبيل عيد الأضحى بسبب الحكومة الجديدة

توقعت مصادر صحفية في الخرطوم ان يتم اعفاء رئيس القضاء والنائب العام خلال اليومين القادمين قبيل عيد الأضحى تمهيدا لتأدية الحكومة الجديدة القسم امام رئيس القضاء الجديد .

وقطعت مصادر مطلعة بأن المجلس العسكري الانتقالي سيقوم بإقالة رئيس القضاء والنائب العام خلال اليومين المقبلين، وسيقوم بتعيين رئيس جديد للقضاء، ونائب عام، مؤكدة أن المنصبين سيشغل أحدهما امرأة .

وقالت مصادر وفق جريدة المجهر إن تغيير رئيس القضاء والنائب العام اقتضته ضرورة التكوين الجديد للحكومة المقبلة ، مبيناً أن المجلس العسكري سيعلن عنهما قبل عيد الأضحى على أن تؤدي الحكومة الجديدة القسم أمام رئيس القضاء الجديد.

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وكان قد كَشَفَت مَصَادر مَوثوقة، عن مُشاوراتٍ جاريةٍ بِشَأن تَعيين رئيس القضاء الجديد حتى تؤدي الحكومة المَدنية التي سَيتم تشكيلها قريباً، القَسَم أمامه.

وأشارت المصادر بحسب غرفة الاخبار إلى تَرشيحات مُؤكّدة باختيار المُحامية سامية الهاشمي لمنصب النائب العام.

وطِبقاً للمصادر، فإنّ أسماءً تمّ رفعها لاختيار مُساعدين للنائب العام أبرزهم ياسر بشير البخاري الذي يشغل حالياً منصب رئيس نيابة مُكافحة الفساد والتحقيقات المالية، ومبارك محمود رئيس الشؤون المالية والإدارية، وكمال محجوب رئيس دائرة الطلبات، وأكدت المصادر أنّ ياسر البخاري ومبارك محمود وكمال محجوب ليس لهم أيِّ انتماءٍ حزبي، ولفتت المَصَادِر إلى أنّ قانون النيابة العَامّة لسنة 2017م نَصّ عَلَى تَعيين (3) مُساعدين للنائب العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)