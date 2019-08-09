بالفيديو : الصادق المهدي ينتقد موقف الحزب الشيوعي

انتقد الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير، موقف الحزب الشيوعي الرافض للاتفاق، الذي تم مع المجلس العسكري.

وأشار المهدي، في لقاء خاص مع قناة الغد يبث مساء اليوم الجمعة ، إلى أن الحزب الشيوعي اتبع ذات الأسلوب في كثير من القضايا التي تم التوافق بشأنها.

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وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) وصف المهدي الحزب الشيوعي بانه يقوم بدور المشاكسة وهذة ليست اول مرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)