دونالد ترامب يثير استفزازا عالميا بسبب صورة مع رضيع

الخليج 365:

ثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استفزازا عالميا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورة جمعته هو وزوجته ميلانيا مع طفل رضيع.

والطفل “بول”، البالغ من العمر شهرين فقط، فقد والديه بالتبني، في حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية، بداية الأسبوع الماضي، وراح ضحيته 22 شخصا، بحسب ما ذكرته صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وتعرض الطفل الرضيع نفسه، لإصابات في عظامه، بعدما قامت والدته المتوفية، بالارتماء عليه، لحمايته من أي رصاصات طائشة خلال الحادثة المروعة.

ولكن عندما التقى دونالد ترامب وزوجته، ميلانيا ترامب، بالرضيع، في المركز الطبي الجامعي في إل باسو، وحملاه وهما يبتسمان لكاميرات المصورين، اعتبر الكثيرون على مواقع التواصل أن ابتسامتهما تعكس لا مبالاة بمصيبة الرضيع.

وذكر أطباء المستشفى إن ترامب أظهر “افتقارا للتعاطف” تجاه الضحايا، موضحين أنه فضل الحديث عن حجم تجمع لأنصاره نظمه في مكان مجاور سابقا، بدلا من إظهار مشاعر العطف.

وكان حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، قال إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار وقع، مساء السبت الماضي، في مركز تجاري بمدينة إل باسو الأمريكية.

وقال أبوت في مؤتمر صحفي بثه تلفزيون “سي.بي.اس.بي”: “20 شخصا بريئا من إل باسو فقدوا حياتهم، وأصيب أكثر من 24 بجروح”.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إطلاق نار فظيع حصل في مدينة إل باسو بولاية تكساس، وتشير التقارير إلى سقوط عدد كبير من القتلى.