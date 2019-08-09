شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سخرت حركة طلاب إخوان السودان الذراع الطلابية لجماعة الإخوان المسلمين ممن يريدون استبعاد الجماعة من المشهد السياسي، سواء بالسودان أو خارجه.

وقالت الحركة في تصريح لها: “يريدون استبعاد الإخوان من المشهد؟.. من سيستبعد من؟”.

واستمرت في سخريتها من المطالبين بإقصائها من المشهد : “شجيرات متسلقة من مناضلى فيس بوك والفضائيات تريد إزاحة شجرة جذورها في الأرض، وفرعها في السماء منذ ١٩٢٨ ويمتد ظلها لثمانين دولة”. المادة السابقة حميدتي: البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تعاون الجميع… المقالة القادمة الحرية والتغيير تفشل في انتخاب رئيس الوزراء….

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كانت هذه تفاصيل خبر طلاب الحركة الاسلامية: متسلقون يريدون إزاحة شجرة جذورها بالأرض وفرعها في السماء… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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