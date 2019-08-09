مياه الأمطار تغمر محطة إعادة الضخ بـ"الصحافة" وتعطلها بالكامل

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، يوم الجمعة، عن تعطل محطة إعادة الضخ بالصحافة بالكامل، بعد أن غمرت مياه الأمطار طلمبات المحطة، وطمأنت المواطنين بأن طاقماً هندسياً وفنياً يبذل جهوداً لشفط المياه من الأحواض الأرضية ومن محيط المحطة لانتشال الطلمبات.
وأوضح مدير عام الهيئة مالك عمر العبيد، أن مناطق جبرة، ومربعات الصحافة، والامتداد، والعشرة، والنزهة، والسوق المحلي، وأجزاء من الكلاكلة، وأبو آدم، والأزهري ستتأثر بتوقف المحطة، وتوقع عودة إمداد المياه لوضعة المعتاد عقب شفط المياه واكتمال عملية الصيانة اللازمة للطلمبات،
معرباً عن اعتذاره للمواطنين في المناطق المتأثرة جراء المضايقات التي تحدث لهم من نقص إمداد المياه.
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