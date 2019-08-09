مبعوث الكيني يلتقي الرئيس كير في جوبا لدفع عملية السلام

التقى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت ، مع مبعوث الرئيس الكيني الخاص لجنوب السودان يوم الخميس في العاصمة جوبا ، لمتابعة سير تنفيذ إتفاق السلام الذي وقعت عليه الأطراف في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر عام 2018.

ووصل المبعوث الكيني السفير كالونزو مسيوكا إلى العاصمة جوبا ، بهدف الوقوف على سير تنفيذ اتفاق السلام المنشط.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تحصل راديو تمازج على نسخة منه الجمعة ، إن السفير كالونزو ، التقى بالرئيس سلفاكير ومسؤولين حكوميين ، ناقشوا خلال اللقاء التقدم المحرز في سير تنفيذ اتفاقية السلام المنشط.

وأشار البيان الرئاسي ، إلى أن المبعوث الكيني سيلتقي مع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام من الجماعات المعارضة الأخرى.

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وحسب البيان الرئاسي ، فان الهدف من إجتماع المبعوث الكيني مع أطراف اتفاق السلام هو ضمان تكوين حكومة انتقالية في موعدها يوم 12 نوفمبر المقبل.

إتفاق السلام المُنشط لايزال يواجه تحديات التنفيذ بسبب الأزمة المالية مع إقتراب نهاية الفترة الإنتقالية بثلاثة أشهر بعد تمديدها إلى 12 نوفمبر المُقبل لتشكيل حكومة إنتقالية.

وتم تعيين مسيوكا ، مبعوثا خاصاً للرئيس الكيني اوهور كيناتا في جنوب السودان ، لمتابعه تنفيذ اتفاق السلام ، ويعتبر مسيوكا ، من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في كينيا ، ساهم في مفاوضات اتفاقية السلام الشامل في السودان عام 2005 ، والتي أدت إلى إنفصال الجنوب عن الشمال في العام 2011.