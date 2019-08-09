تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو أظهر سقوط الفنانة السورية، ميادة الحناوي، على المسرح خلال إحيائها حفلا غنائيا في مهرجان صفاقس الدولي في تونس.
فبينما كانت تغني الحناوي أغنيتها الشهيرة "أنا بعشقك"، أمسكت بالميكروفون قبل أن تسقط أرضا على المسرح.
وقام عدد من العاملين في المسرح بمساعدتها على النهوض مجددا، قبل أن يجلبوا لها كرسيا لتجلس عليه قليلا بعد السقوط ثم تقف مجددا.
وقالت الحناوي بعد سقوطها: "أنا آسفة لأني سقطت نتيجة الحر الشديد، أتأسف منكم"، ليقابلها الجمهور بالتصفيقات.
وشكرت الفنانة السورية الحضور وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لمثل هذا الموقف.
يذكر أن الحناوي من أشهر الفنانات السوريات خلال العقود الـ3 الماضية، واشتهرت بالعديد من الأعمال التي عاشت طويلا في أذهان محبي الموسيقى العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سقوطها على المسرح.. ميادة الحناوي: أول مرة أتعرض لهذا الموقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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