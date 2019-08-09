20 مليون جنيه لتمويل شراء الأضاحى للعاملين بولاية كسلا

كشفت ولاية كسلا عن تدشين مشروع تمويل شراء الأضاحى بالتقسيط للعاملين فى الدولة والأسر بمبلغ يصل إلى (20) مليون جنيه. واوضح أرباب محمد الفضل أمين عام حكومة الولاية لــ (smc) إن المشروع يأتي فى إطار تخيف أعباء المعيشة عن المواطنين والعاملين بالدولة وتوفير الإحتياجات الأساسية لهم. على صعيد آخر كشف الفضل عن خطة لتأمين الولاية خلال ايام العيد من خلال تسيير اطواف ليلية لمنع السرقات وحماية المرافق، مشيراً الى أن الولاية وضعت تدابير لعمل المستشفيات وتوفير الادوية خلال أيام العطلة وكافة الخدمات العلاجية للموطنين فى المستشفيات الكبرى بكل من كسلا والقربة وحلفا الجديدة ، بجانب توفير إحتياجات الوقود والدقيق وغاز الطهى.

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