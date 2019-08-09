20 مليون جنيه لتمويل شراء الأضاحى للعاملين بولاية كسلا

على صعيد آخر كشف الفضل عن خطة لتأمين الولاية خلال ايام العيد من خلال تسيير اطواف ليلية لمنع السرقات وحماية المرافق، مشيراً الى أن الولاية وضعت تدابير لعمل المستشفيات وتوفير الادوية خلال أيام العطلة وكافة الخدمات العلاجية للموطنين فى المستشفيات الكبرى بكل من كسلا والقربة وحلفا الجديدة ، بجانب توفير إحتياجات الوقود والدقيق وغاز الطهى.
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