العمليات المشتركة العراقية: الجيش يواصل عملياته للقضاء على الإرهاب

وأضاف "رسول"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الجيش العراقي يعمل على تنفيذ عمليات استباقية ونوعية لتحقيق هدفه في القضاء على الارهاب.
وتابع، أن التعامل الإنساني مع الشعب العراقي أولوية بالنسبة للجيش العراقي، وهناك استجابة كبيرة وتعاون من المواطنين مع القوات بتقديم معلومات قيمة، وهناك رفض كبير من الشعب العراقي للعصابات الإجرامية التي تقتل كل شيء.
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