الصين تحذر الولايات المتحدة بعدم “حشر أنفها” في شؤون هونغ كونغ

الخليج 365:

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ الولايات المتحدة إلى وقف التدخل في الوضع في هونغ كونغ وفي الشؤون الداخلية للصين.

علقت تشونينغ على ردة فعل المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس على احتجاج وزارة الخارجية الصينية ضد الاتصالات بين الدبلوماسيين الأمريكيين وقادة الاحتجاج في هونغ كونغ، حيث قالت أورتاجوس إن “نشر السلطات الصينية بيانات شخصية وصورة دبلوماسي أمريكي ليس احتجاجا رسميا”، رغم أنها لم تحدد بالضبط مكان نشر هذه المعلومات ومن المسؤول عن نشرها.

وقالت تشونينغ: “يجب على الممثل الرسمي لوزارة الخارجية أولا إعادة النظر في تصريحاته وأفعاله، وليس مناقشة تقارير وسائل الإعلام، وتحت هذه الذريعة، توجيه الاتهامات لحكومات الدول الأخرى، وخلط الأسود والأبيض، في محاولة للتستر على حقيقة التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للصين”.

وأكدت السياسية الصينية أن التدخل الأمريكي المستمر في شؤون هونغ كونغ يثير بطبيعة الحال سخطًا شديدًا في الصين، بما في ذلك في هونغ كونغ نفسها.

وتابعت تشونينغ: “عرضت ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية بشكل غير متوقع تدخل الدبلوماسيين الأمريكيين في الشؤون الداخلية للدول الأخرى كإجراء روتيني، وعلاوة على ذلك، أثنت عليهم، هل يمكن للعالم أن يكون هادئا إذا تصرفت الولايات المتحدة بهذه الطريقة؟”.

ودعت المتحدثة الصينية واشنطن مرة أخرى إلى احترام القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، ونصحتها أيضا بالتوقف عن “حشر أنفها” في شؤون هونغ كونغ والتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وأصبحت الاحتجاجات أسوأ أزمة سياسية في هونغ كونغ منذ عودة المدينة للحكم الصيني قبل 22 عاما.