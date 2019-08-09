الحرية والتغيير تفشل في انتخاب رئيس الوزراء….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بدأت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان، خطوات عملية لناحية تطبيق الوثيقة الدستورية، والتي وقعت بالأحرف الأولى على بنودها مع المجلس العسكري، الأحد الماضي.

وكشفت مصادر خاصة لـ”العربي الجديد”، أن لجنة مختصة داخل “قوى الحرية والتغيير”، فرغت تماماً من تسمية مرشحيها الخمسة داخل مجلس السيادة المنتظر تشكيله في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وأكدت المصادر أنّه سيتم الإعلان عن الأعضاء بعد أقل من 48 ساعة، وذلك بعد إجازتهم من التكتل الذي يتألف منه تحالف “الحرية والتغيير”.

غير أن المصادر ذاتها، كشفت في المقابل أن تسمية مرشح رئيس مجلس الوزراء لم يحسم بعد، لافتةً إلى أنّ “المنافسة لا تزال قائمة بين 3 مرشحين”.

وبحسب المصادر، فإن المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء هم “الخبير في الأمم المتحدة، عبد الله حمدوك، وأستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم مضوي إبراهيم، أستاذ علم الجينات الوراثية بكلية الطب، في جامعة الخرطوم، منتصر الطيب”.

ووقع المجلس العسكري السوداني وقادة “قوى الحرية والتغيير”، الأحد الماضي، في الخرطوم بالأحرف الأولى إعلاناً دستورياً بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، على أن يوقع رسمياً في 17 أغسطس/آب الجاري.

ويشكل الإعلان الدستوري إلى جانب الإعلان السياسي المبرم في 17 يوليو/تموز الماضي اتفاقاً شاملاً حول ماهية الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية.