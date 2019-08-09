- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أبان الحزب الشيوعي السوداني أن مشاركته من عدمها في الحكومة الانتقالية القادمة من خلال المجلس التشريعي وفي مستويات الحكم المختلفة ستنظر في اجتماع لجنة الحزب المركزية القادم . وقال عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب صديق يوسف في تصريحات صحفية امس الخميس حول امكانية مشاركة الحزب الشيوعي في المجلس التشريعي وفي مستويات الحكم المختلفة، أود أن أوضح أن مثل هذا القرار بالمشاركة أو عدمها في المجلس التشريعي ومستويات الحكم المختلفة هو قرار تتخذه اللجنة المركزية للحزب ،و قال إن اللجنة المركزية ستطرح هذا الأمر للتداول واتخاذ قرار حوله في اجتماعها القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيوعي: المشاركة في الحكومة الانتقالية موكول الى لجنة الحزب المركزية…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.