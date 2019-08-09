الشيوعي: المشاركة في الحكومة الانتقالية موكول الى لجنة الحزب المركزية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبان الحزب الشيوعي السوداني أن مشاركته من عدمها في الحكومة الانتقالية القادمة من خلال المجلس التشريعي وفي مستويات الحكم المختلفة ستنظر في اجتماع لجنة الحزب المركزية القادم . وقال عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب صديق يوسف في تصريحات صحفية امس الخميس حول امكانية مشاركة الحزب الشيوعي في المجلس التشريعي وفي مستويات الحكم المختلفة، أود أن أوضح أن مثل هذا القرار بالمشاركة أو عدمها في المجلس التشريعي ومستويات الحكم المختلفة هو قرار تتخذه اللجنة المركزية للحزب ،و قال إن اللجنة المركزية ستطرح هذا الأمر للتداول واتخاذ قرار حوله في اجتماعها القادم.