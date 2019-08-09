روسيا تتهم أمريكا بالتدخل في شؤونها الداخلية

اتهمت روسيا، اليوم الجمعة، السفارة الأمريكية بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد نشر خريطة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر المسار المقترح لاحتجاج مناهض للحكومة في موسكو هذا الشهر.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها "استدعت دبلوماسياً أمريكياً كبيراً فيما يتعلق بمنشور على تويتر وموقع السفارة الذي يتضمن خريطة وضعتها المعارضة الروسية قبل التجمع الذي حدث يوم الثالث من أغسطس في موسكو.

واحتجزت الشرطة أكثر من ألف شخص خلال الاحتجاج، وهو الأحدث في سلسلة من تجمعات المعارضة قبل انتخابات مدينة موسكو الشهر المقبل.

وقادت هذه التجمعات إلى أكبر مواجهة بين السلطات والمعارضة في سنوات.

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وحذرت السفارة الأمريكية رعاياها في بيان بالإنجليزية على موقعها يوم الثاني من أغسطس بضرورة تفادي مسار الاحتجاج، مشيرة إلى أن المظاهرة لم تحصل على تصريح من السلطات في موسكو.

وتضمن البيان خريطة للمسار المقرر للاحتجاج بالإضافة إلى تفاصيل ومعلومات عنه باللغة الروسية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "نشدد على أننا نعتبر نشر المسار... تحريضاً على المشاركة والدعوة للتحرك وهو ما يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلدنا".