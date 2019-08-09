إستئناف استخراج الجنسية والجوازات بولاية طمبرا

أعلنت السلطات الحكومية بولاية طمبرا في جنوب السودان ، عن استئناف إجراءات استخراج بطاقة الجنسية والجوازات في الولاية بعد توقف دام أربعة أشهر ، بسبب عطل فني.

وقال جوليس بنجامين ، مدير مكتب الجنسية والجوازات والهجرة بالولاية، في تصريح لراديو تمازج يوم الخميس إن الولاية استأنفت إستخراج الجنسية والجوازات ، بعد استلام ثلاثة من الأجهزة الحديثة لاستئناف العمل، مشيراً إلى أن موظفي الجوازات والجنسية والهجرة ، تلقوا تدريباً فنياً في كيفية إستخدام الآجهزة الجديدة.

وناشد مسؤول الشرطة مواطني الولاية ، لإستخراج الجنسية والجوازات ، لأهمية هذه المستندات على حسب قوله.

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و يشتكي العديد من السكان المحليين ، من بطء عمليات إصدار بطاقات الجنسية و الجوازات ، من قبل إدارة الجوازات.

وقال مايكل لوكاتا ، أحد السكان المحليين في طمبرا ، إنه تقدم بطلب للحصول على جواز السفر ، منذ عامين ، لكنه لم يحصل عليه حتى الآن ، مشيرا إلى أن موظفي الجوازات فشلوا في تقديم الخدمات بصورة جيدة.

وبدأت ولاية طمبرا في إستخراج المستندات مثل الجنسية والجوازات في العام الماضي.