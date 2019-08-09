أعلنت السلطات الحكومية بولاية طمبرا في جنوب السودان ، عن استئناف إجراءات استخراج بطاقة الجنسية والجوازات في الولاية بعد توقف دام أربعة أشهر ، بسبب عطل فني.
وقال جوليس بنجامين ، مدير مكتب الجنسية والجوازات والهجرة بالولاية، في تصريح لراديو تمازج يوم الخميس إن الولاية استأنفت إستخراج الجنسية والجوازات ، بعد استلام ثلاثة من الأجهزة الحديثة لاستئناف العمل، مشيراً إلى أن موظفي الجوازات والجنسية والهجرة ، تلقوا تدريباً فنياً في كيفية إستخدام الآجهزة الجديدة.
وناشد مسؤول الشرطة مواطني الولاية ، لإستخراج الجنسية والجوازات ، لأهمية هذه المستندات على حسب قوله.
و يشتكي العديد من السكان المحليين ، من بطء عمليات إصدار بطاقات الجنسية و الجوازات ، من قبل إدارة الجوازات.
وقال مايكل لوكاتا ، أحد السكان المحليين في طمبرا ، إنه تقدم بطلب للحصول على جواز السفر ، منذ عامين ، لكنه لم يحصل عليه حتى الآن ، مشيرا إلى أن موظفي الجوازات فشلوا في تقديم الخدمات بصورة جيدة.
وبدأت ولاية طمبرا في إستخراج المستندات مثل الجنسية والجوازات في العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إستئناف استخراج الجنسية والجوازات بولاية طمبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.