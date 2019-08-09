اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مقتل 37 شخصا في اشتباكات عنيفة بين مزارعين ورعاة شرقي تشاد

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي، الجمعة، مقتل 37 شخصا في اشتباكات مسلحة بين مزارعين ورعاة شرقي البلاد.
وأعرب ديبي في تصريح صحفي، بالعاصمة أنجمينا، عن قلقه من النزاعات القبلية في بلاده، معتبرا أنها “باتت تشكل قضية وطنية”.
وأشار إلى أن الاشتباكات بين المزراعين والرعاة، أسفرت عن مقتل 37 شخصا على الأقل، خلال أيام قليلة في منطقة وداي (شرق).
وشدد الرئيس التشادي أنه بصدد إطلاق عملية حوار اجتماعية شاملة من أجل إنهاء الاشتباكات القبلية في البلاد.

المادة السابقةتحذير شديد الخطورة للأندية المصرية من قبل الـ “كاف”
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 37 شخصا في اشتباكات عنيفة بين مزارعين ورعاة شرقي تشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا