مقتل 37 شخصا في اشتباكات عنيفة بين مزارعين ورعاة شرقي تشاد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي، الجمعة، مقتل 37 شخصا في اشتباكات مسلحة بين مزارعين ورعاة شرقي البلاد.
وأعرب ديبي في تصريح صحفي، بالعاصمة أنجمينا، عن قلقه من النزاعات القبلية في بلاده، معتبرا أنها “باتت تشكل قضية وطنية”.
وأشار إلى أن الاشتباكات بين المزراعين والرعاة، أسفرت عن مقتل 37 شخصا على الأقل، خلال أيام قليلة في منطقة وداي (شرق).
وشدد الرئيس التشادي أنه بصدد إطلاق عملية حوار اجتماعية شاملة من أجل إنهاء الاشتباكات القبلية في البلاد.
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