تحذير شديد الخطورة للأندية المصرية من قبل الـ “كاف”

الخليج 365: أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، خطابا لنظيره المصري يفيد بإحالة أي ناد عليه متأخرات مالية للاعبين إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد.

وأكد الخطاب أن “العقوبات قد تصل إلى حد سحب رخصة الاحتراف من أي ناد، وبالتالي استبعاده من المشاركة في البطولات الإفريقية”.

ويأتي هذا في ظل وجود متأخرات مالية على بعض الأندية لأكثر من لاعب لم يتم حلها بعد، وأخرى لديها متأخرات لصالح الضرائب. روسيا اليوم

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