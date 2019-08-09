الحكومة الباكستانية توقف الاتصالات الثقافية مع الهند بالكامل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت الحكومة الباكستانية وقف الاتصالات الثقافية مع الهند بالكامل، بما في ذلك إلغاء جميع الأنشطة المشتركة المخطط لها في هذا المجال.

وقالت فردوس عاشق أعوان، المستشار الخاص لرئيس وزراء باكستان للإعلام والإذاعة: “لقد قررنا التوقف عن استخدام جميع أنواع المحتوى الترفيهي من الهند”.

وصرحت المسؤولة للصحفيين إن مجلس الأمن القومي للجمهورية قرر إنشاء إدارة خاصة لمكافحة “الأيديولوجية الهندوسية على جميع الجبهات”. وفقا لأعوان، تحتوي المواد الهندية على “دعاية كاذبة”، والتي “تسمم عقول” الشباب الباكستاني، كما نقل موقع “داون”.

وقالت المسؤولة للصحفيين إن مجلس الأمن القومي للجمهورية قرر إنشاء إدارة خاصة لمكافحة “الأيديولوجية الهندوسية على جميع الجبهات”، ووفقا لها، فإن المواد الهندية تحتوي على “دعاية كاذبة”، والتي “تسمم عقول” الشباب الباكستاني.

وقالت مستشارة رئيس الحكومة الباكستانية، أمس الخميس، إن بلادها ستمنع عرض الأفلام الهندية في قاعات السينما، بحسب “رويترز”.