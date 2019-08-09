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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعتبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن إعلان احتمال مشاركة إسرائيل في التحالف العسكري الذي تسعى الولايات المتحدة لتشكيله في منطقة الخليج يعد تهديدا علنيا لأمن إيران، مؤكدة أنها تتعهد بضمان أمن السفن في الخليج.
وتابع موسوي: “رد إيران الشرعي على إعلان احتمال مشاركة الكيان الإسرائيلي في هذا التحالف تتحمل عواقبه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي غير الشرعي”.
وكان موسوي قال، أمس الخميس، في بيان: “إن هذا الاجتماع المشكوك فيه والتحريضي، والاتهامات التي وردت في البيان الأخير لوزارة خارجية البحرين تجاه الجمهورية الإسلامية مدان… هذه الاجتماعات والأفعال تأتي لزعزعة استقرار المنطقة وتهيئة الظروف لتدخل القوات العسكرية والكيان الصهيوني في منطقة الخليج الفارسي”.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تحذر من مشاركة إسرائيل في تحالف عسكري ضدها وتتوعد بالرد الحاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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