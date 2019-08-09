حميدتي: البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تعاون الجميع…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” أن السودان يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تعاون الجميع، مشددا على أنه “لولا تماسك ووحدة القوات النظامية لحدث ما لا يحمد عقباه”.

وقال دقلو – في كلمة خلال فعاليات تخريج دورة المهام الخاصة لقوات “الدعم السريع”، التي يقودها /الخميس/ – إن قوات الدعم السريع خرجت من رحم القوات المسلحة، وهى جزء منها وداعمة لها من أجل استتباب الأمن والاستقرار وتعزيز السلام.

وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وتفويت الفرصة على المتربصين بأمنه واستقراره، معربا عن أمله في أن تخرج البلاد من أزماتها وهى أشد منعة وتكاتفا.

من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول جمال عمر إن قوات “الدعم السريع” تمثل سندا قويا للقوات المسلحة، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدو.

وأشاد بدور القوات المتميز في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب وعمليات جمع السلاح والحد من انتشار الأسلحة في أيدي المواطنين.