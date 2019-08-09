أعلنت خدمة الطوارئ التابعة لإقليم كراسنويارسك في سيبيريا بروسيا، عن إصابة 5 أشخاص في انفجارات جديدة في ميدان عسكري.
وقال مصدر في الخدمة: "على بعد 500 متر شمال بلدة كامينكا أثناء سير قطار شوهد انفجار أعقبته موجة التفجير ألحقت أضرارا في زجاج القطار".
من جانبها أفادت السلطات المحلية أنه أثناء أعمال إزالة الألغام وتنظيف الأرض بالقرب من الترسانة العسكرية المحترقة في إقليم كراسنويارسك، وقع انفجار جديد، وأصيب خمسة أشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 5 اشخاص في انفجار جديد بالقرب من مستودع الذخائر في سيبيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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