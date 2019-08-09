وفد سوداني في القاهرة لإطلاعها على تطورات العملية السياسية

يصل القاهرة وفداً من القيادات الرئيسية للجبهة الثورية السودانية يتكون من منى اركو مناوي، جبريل إبراهيم، مالك عقار، ياسر عرمان والهادي إدريس.

وأكد مسؤول سوداني أن الزيارة تأتي لإطلاع القادة السياسيين في مصر على تطورات العملية السياسية في السودان، والعمل على حل القضايا الخلافية في البلاد.

وأوضح المسؤول أن الزيارة تعزز من الوصول إلى نقاط تفاهم مع الأطراف الأخرى داخل السودان.

ووقعت الأطراف السودانية اتفاقاً قبل أسبوع على الإعلان الدستوري بحضور الوسيط الأفريقي.